Mainz

Land achtet bei Finanzanlagen auf Klima und Ethik

Rheinland-Pfalz will das für die Altersversorgung der Beamten zurückgelegte Geld künftig nur noch in Wertpapieren anlegen, die im Einklang mit Klimaschutz und ethischen Grundsätzen stehen. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags stimmte am Donnerstag den vom Finanzministerium vorgelegten Richtlinien für die Anlage von Mitteln zur Versorgungsrücklage des Landes zu. „Die neuen Anlagegrundsätze orientieren sich im Rahmen einer langfristigen Anlagestrategie an den Zielen der Werthaltigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit“, erklärte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD).