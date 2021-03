Archivierter Artikel vom 01.02.2021, 14:50 Uhr

Lahnstein/Mainz

Lahnstein: Initiative soll Sicherheitsgefühl stärken

Für mehr Sicherheitsgefühl: Die Stadt Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) wird zur ersten Modellkommune einer landesweiten Initiative in Rheinland-Pfalz. „Um das Sicherheitsempfinden der Menschen in den Kommunen zu stärken, sind auch lokale Sicherheitsmaßnahmen entscheidend“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag in Mainz. Lahnstein könne als Modellkommune nun mit professioneller Unterstützung unter anderem das lokale Sicherheits- und Präventionsgefüge der Stadt analysieren.