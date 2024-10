Die Schaufel eines Baggers ragt auf der A14-Baustelle nahe Samswegen in den Himmel. (zu dpa: «Lager für belasteten Boden am ehemaligen Flugplatz Bitburg»)

Die Schaufel eines Baggers ragt auf der A14-Baustelle nahe Samswegen in den Himmel. (zu dpa: «Lager für belasteten Boden am ehemaligen Flugplatz Bitburg») Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA

Anzeige

Bitburg/Koblenz (dpa/lrs) – Im Zuge des geplanten Baus einer Logistikhalle am früheren Flugplatz Bitburg soll ein Lager für mit Schadstoff belasteten Boden entstehen. Es sei ein entsprechender Antrag des Unternehmens für die Errichtung und den zeitlich befristeten Betrieb des Langzeitlagers für mit sogenannten PFAS-Chemikalien belasteten Boden gestellt worden, teilte die Behörde SGD Nord in Koblenz mit. Dieser könne von diesem Montag an bis Mitte November öffentlich eingesehen werden.

PFAS-Chemikalien – Per- und Polyfluoralkylsubstanzen – sind Stoffe, die sich in der natürlichen Umwelt nicht abbauen und für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlich sein können. Sie werden auch Ewigkeitschemikalien genannt. Solche Stoffe waren in der Vergangenheit bei der Erschließung des Areals des ehemaligen Nato-Flugplatzes in Bitburg gefunden worden. Das Lager sei für schwach bis mittelgradig mit PFAS belasteten Boden gedacht, hieß es von der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord weiter.