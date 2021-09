Saarbrücken

Lafontaine will zu Landtagswahl 2022 nicht mehr antreten

Der Fraktionschef der Linke im saarländischen Landtag, Oskar Lafontaine, wird bei Landtagswahl im Saarland im März 2022 nicht mehr kandidieren. Das kündigte er am Montag in Saarbrücken an. Grund sei der Wiedereinzug des Abgeordneten Thomas Lutze (Linke) aus dem Saarland in den Bundestag. „Da ich ungeeigneten Kandidaten nicht zu Mandaten verhelfen will, sind die Voraussetzungen für meine erneute Kandidatur für den saarländischen Landtag nicht mehr gegeben“, teilte Lafontaine (78) mit.