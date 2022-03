Berlin

Parteien

Lafontaine: Verbleib in SPD nicht besser gewesen wäre

Der aus der Linken ausgetretene frühere Parteichef Oskar Lafontaine will keine neue Partei gründen. In einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» antwortete der 78-Jährige auf eine entsprechende Frage mit «Nein». Gefragt, ob er in seiner langen politischen Karriere etwas bereue, sagte Lafontaine: «Selbstverständlich gibt es viele Dinge, die ich bereue. Ich fragte mich auch immer, ob es nicht besser gewesen wäre, in der SPD zu bleiben.» Der ehemalige SPD-Chef fügte hinzu: «Aber ob es mir gelungen wäre, die Agenda 2010 oder das jetzige Aufrüstungsprogramm zu verhindern und durchzusetzen, dass die SPD an der Entspannungspolitik Willy Brandts festhält, weiß ich nicht.»