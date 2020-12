Archivierter Artikel vom 03.06.2020, 10:00 Uhr

Lafontaine schenkt Museum Aktenkoffer und Schuhe

Saarbrücken (dpa/lrs) – Einen Aktenkoffer und ein Paar Schuhe: Diese zwei persönlichen Dinge hat Oskar Lafontaine (Linke) dem Historischen Museum Saar dauerhaft als Schenkung überlassen. „Beide Objekte stehen im Zusammenhang mit wichtigen historischen Ereignissen“, sagte der stellvertretende Museumsleiter Reiner Jung am Mittwoch in Saarbrücken. In den Aktenkoffer hatte Lafontaine seine Sachen im Büro in Bonn gepackt, nachdem er im März 1999 spektakulär als SPD-Vorsitzender und Bundesfinanzminister zurückgetreten war.