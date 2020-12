Archivierter Artikel vom 13.09.2020, 12:50 Uhr

Saarbrücken

Lafontaine fordert mehr Rechte des Landtags in der Pandemie

Der saarländische Fraktionsvorsitzende der Linken, Oskar Lafontaine, hat mehr Kontroll- und Beteiligungsrechte des Landtags in der Corona-Pandemie gefordert. Einen entsprechenden Gesetzentwurf werde die Fraktion in der nächsten Plenarsitzung an diesem Mittwoch (16. September) erneut einbringen, teilte Lafontaine am Sonntag mit. Er sehe sich in einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes von Ende August bestätigt.