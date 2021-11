Saarbrücken

Lafontaine beendet politische Karriere: Keine Kandidatur

Der Fraktionschef der Linke im saarländischen Landtag, Oskar Lafontaine (78), steht vor dem Ende seiner politischen Karriere. Er werde bei der Landtagswahl im Saarland am 27. März 2022 auch nicht mit einer eigenen „Liste Lafontaine“ ins Rennen gehen: „Ich trete nicht mehr an“, sagte er der „Welt“ (Freitag). Auf die Frage der „Welt“, ob das nun das Ende seiner politischen Karriere sei, sagte er „Ja“. Das bestätigte am Abend der Fraktionssprecher der Linke in Saarbrücken.