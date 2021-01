Ludwigshafen

Läufer zeichnet per App lustige Tierfiguren in Stadtplan

Der rheinland-pfälzische Chemie-Ingenieur Norbert Asprion (54) zeichnet beim Joggen mit seinem Mobiltelefon Tierfiguren in den Stadtplan von Ludwigshafen am Rhein. Dazu nutzt der Hobbysportler eine sogenannte Tracking-App: Die Software dokumentiert die Strecke wie mit einem digitalen Pinsel auf dem Handy und malt so kleine Kunstwerke – etwa einen Flamingo, Delfin oder ein Schwein. Derzeit versuche er, so viele Tierfiguren wie möglich in seinem Stadtteil Friesenheim zu laufen, sagte Asprion der Deutschen Presse-Agentur. „36 sind zur Zeit geplant. 28 habe ich schon.“