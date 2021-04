Neustadt/Weinstraße

Lärmschwerhörigkeit ist zweithäufigste Berufskrankheit

Geräusche durch Kreissäge, Bohrmaschine und Presslufthammer: Lärmschwerhörigkeit ist die zweithäufigste Berufskrankheit in Rheinland-Pfalz. Deshalb will die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) den bundesweiten „Tag gegen Lärm“ nutzen, um für die entsprechende Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz zu werben. Dazu gehöre, beispielsweise in Berufsschulen frühzeitig für die Risiken zu sensibilisieren.