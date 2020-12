Archivierter Artikel vom 09.07.2020, 10:20 Uhr

Saarbrücken

Länder-Verkehrsminister beraten über Bußgeldkatalog

In der Diskussion über den Umgang mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung schalten sich die Verkehrsminister der Länder am heutigen Donnerstag (12 Uhr) zusammen. Mittlerweile 14 von 16 Bundesländern seien dazu übergegangen, den alten Bußgeldkatalog wieder anzuwenden, teilte der Sprecher des Saar-Verkehrsministeriums in Saarbrücken mit. Das Bundesverkehrsministerium hatte vor einer Woche mitgeteilt, dass die in der neuen Straßenverkehrsordnung vorgesehenen Fahrverbote wahrscheinlich nichtig sind – wegen eines „fehlenden Verweises auf die notwendige Rechtsgrundlage“.