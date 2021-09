Stuttgart

Länderübergreifender Sicherheitstag: Polizei zeigt Präsenz

Polizisten aus Rheinland-Pfalz, Saarland und drei weiteren Bundesländern wollen an diesem Freitag (17.9.) verstärkte Präsenz zeigen und gegen Kriminalität im öffentlichen Raum vorgehen. Am vierten länderübergreifenden Sicherheitstag sind auch die Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Bayern beteiligt. „Verbrechen machen nicht an der Landesgrenze Halt“, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz und baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstag.