Archivierter Artikel vom 01.09.2020, 19:00 Uhr

Mainz/Stuttgart

Länder wollen Gesetz zur Unternehmensbestrafung verhindern

Gemeinsam mit fünf weiteren Ländern will Rheinland-Pfalz das vom Bund geplante Gesetz für eine härtere Bestrafung von Unternehmen verhindern. „Die Vorschläge der Bundesregierung greifen tief in die unternehmerische Freiheit ein. Und sie kommen zur Unzeit“, sagte der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) am Dienstag. „Es existieren bereits jetzt zahlreiche Regelwerke, mit denen Rechtsverstöße im Wirtschaftsleben wirksam sanktioniert werden können.“