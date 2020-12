Länder unterzeichnen Vereinbarung gegen Kampfstoffe

Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 20:50 Uhr

„Mit der Länderkooperation stellen wir eine noch engere Verzahnung unserer Polizeibehörden, Feuerwehren sowie der Kooperationspartner über die Ländergrenzen hinweg sicher“, erklärte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am Rande der Innenministerkonferenz in Erfurt. „Wir bündeln unser Wissen, verstetigen den Informations- und Erfahrungsaustausch und vernetzen die Experten unserer Länder.“ Die Länderkooperation habe sich in Sicherheitsfragen auch schon bei der engen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls bewährt.

Experten des hessischen Landeskriminalamtes seien rund 300 Mal pro Jahr im Einsatz, um Munition und Kampfmittel, herrenlose Koffer und Taschen auf Spreng- oder Brandmittel, militärische Explosivstoffe oder pyrotechnische Gegenstände zu untersuchen.