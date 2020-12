Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 08:10 Uhr

Idar-Oberstein

Ladendieb spuckt auf Polizisten

Ein 20 Jahre alter Ladendieb hat in Idar-Oberstein einen Polizisten bespuckt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat ein Angestellter in einem Einkaufszentrum den 20-Jährigen bei einem Diebstahl erwischt. Daraufhin sei der Mann laut geworden. Während des Polizeieinsatzes habe der 20-Jährige die eingesetzten Beamten beschimpft und einen Polizisten bespuckt. Auf den 20-Jährigen kommen laut Polizei gleich mehrere Strafanzeigen aufgrund von Diebstahl, Beleidigung und Hausfriedensbruch zu, da er bereits ein Hausverbot für das Geschäft hatte. Der Warenwert des geklauten Gegenstandes lag laut Angaben der Polizei bei drei Euro.