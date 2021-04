Saarbrücken

KV: Meisten Saarländer in acht Wochen geimpft

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Saarland rechnet damit, dass etwa 80 Prozent der Saarländer in acht Wochen ihre erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben werden. Dafür müssten in den Impfzentren und Arztpraxen in Summe etwa 700 000 Impfungen durchgeführt werden, teilte die KV Saarland am Donnerstag mit. Zuvor hatte Joachim Meiser, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KV im Land, der „Saarbrücker Zeitung“ gesagt, dass man jedem Bürger im Saarland „bis Ende Juni, spätestens im Juli“ eine Erstimpfung anbieten wolle. Voraussetzung sei, dass es zu keinen Komplikationen komme und Lieferzusagen eingehalten würden.