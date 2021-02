Mainz

Kusel löst Zweibrücken bei niedrigstem Inzidenzwert ab

Lange Zeit war die Stadt Zweibrücken die Kommune mit dem niedrigsten Inzidenzwert in Rheinland-Pfalz, jetzt hat der Landkreis Kusel diese Rolle übernommen. Am Mittwoch lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, in dem ländlich geprägten Kreis im Südwesten des Bundeslandes bei 12,1, wie das Gesundheitsministerium mitteilte (Stand 14.10 Uhr). Landesweit stieg dieser Wert minimal an auf 51,8 nach 51,5 am Vortag. Die höchsten Werte gibt es weiter in den Landkreisen Germersheim (114,7) und Birkenfeld (110).