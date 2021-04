Mainz

Kurzfristige zusätzliche Impf-Termine am Wochenende

Bei einer Sonderaktion in den 32 Impfzentren in Rheinland-Pfalz können am Wochenende 40 000 Spritzen gegen das Coronavirus gesetzt werden. Das Angebot gilt für Menschen der Prioritätsgruppen, die bereits im Termin-Pool des Landes registriert sind, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch in Mainz sagte. Sie forderte die Betroffenen auf, regelmäßig in ihre E-Mail-Postfächer zu schauen und dabei auch die Spam-Ordner zu kontrollieren, falls die Bestätigung für die kurzfristig anberaumten Termine nicht rechtzeitig mit der Post komme.