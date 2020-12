Archivierter Artikel vom 17.03.2020, 13:50 Uhr

Kurzarbeit: Verkäufern drohen Gehaltseinbußen

Mülheim-Kärlich (dpa/lrs) – Wegen der geplanten Ladenschließungen in der Coronavirus-Krise müssen viele Verkäufer in Rheinland-Pfalz künftig wohl mit weniger Geld ihren Lebensunterhalt bestreiten. Viele Einzelhändler melden derzeit Kurzarbeit an, wie Oliver Krumholz, Mitglied des erweiterten Vorstands des Gewerbeparks Mülheim-Kärlich bei Koblenz am Dienstag sagte. „Das bedeutet natürlich auch, dass das Netto der jeweiligen Kollegen und Kolleginnen deutlich weniger wird ... Viele machen sich Gedanken, was bedeutet das für die Miete, für die Leasingzahlung von Autos et cetera.“