Koblenz

Kurz vor Saisonende: Kaum Grippe-Fälle in Rheinland-Pfalz

Seit Beginn der Grippesaison im Herbst vergangenen Jahres sind in Rheinland-Pfalz kaum Menschen an Grippe erkrankt. Lediglich 31 laborbestätigte Grippefälle führt das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz bislang, wie Sprecher Achim Ginkel der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. 15 Fälle waren es demnach zwischen Oktober 2020 bis Jahresende und 16 seit Jahresbeginn 2021 bis Anfang Mai. „In diesem Zeitraum wurden uns zwei Fälle übermittelt, bei denen Menschen an beziehungsweise mit Influenza verstorben sind“, sagte Ginkel.