Plus Rheinland-Pfalz Kurz vor den geplanten Bauernprotesten in Rheinland-Pfalz: Bund lenkt (teilweise) ein Mehrere Tausend Bauern in Rheinland-Pfalz machen voraussichtlich bei der Protestwoche gegen die Einsparpläne der Bundesregierung beim Agrardiesel und der Kfz-Steuermit. Allerdings kündigte die Ampel-Koalition unterdessen an, die geplanten Kürzungen von Subventionen für Landwirte teilweise zurückzunehmen. Was bedeutet das für die Protestpläne? Von dpa, tim

Am Donnerstagnachmittag hieß es überraschend aus Berlin: Die Ampel-Koalition will geplante Kürzungen von Subventionen für Landwirte teilweise zurücknehmen. Demnach soll es keine Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft geben, wie die Bundesregierung am Donnerstag mitteilte. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel werde nicht in einem Schritt vollzogen.Darauf hätten sich Bundeskanzler ...