Mainz

Kunstwerk vor dem Landtag vorsorglich teilweise abgebaut

Am neuen Kunstwerk „Drei Farben“ vor dem sanierten Landtag in Mainz fehlen seit einigen Tagen die Fahnen. Die sechs Meter hohen und drei Meter breiten Stoffbahnen in Schwarz, Rot und Gold seien wegen einer Sturmwarnung bereits vor einigen Tagen vorsorglich abgenommen worden, berichtete Landtagssprecher Philipp Mutzbauer am Mittwoch. „Sie werden zeitnah wieder aufgehängt.“ Und: „Das Auf- und Abhängen dauert jeweils etwa 15 Minuten.“