Kundgebungen in Rheinland-Pfalz: Erhebliche Verkehrsbehinderungen bei Bauernprotest erwartet

Zu Beginn der bundesweiten Protestwoche der Landwirte planen in Rheinland-Pfalz Tausende Bauern Sternfahrten und Kundgebungen. Vielerorts muss am ersten Tag nach den Schulferien mit ganz erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Kurz vor Weihnachten haben Hunderte Landwirte schon einmal rund um Koblenz für Aufsehen gesorgt – hier bei einer Kolonnenfahrt auf der A48. Für Montag, 8. Januar, und die Folgetage sind nun umfangreiche weitere Protestaktionen angekündigt. Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Mehr als Zehntausend rheinland-pfälzische Bauern beteiligen sich voraussichtlich am Montag an der Protestwoche gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Dies gilt ungeachtet der Ankündigung der Bundes-Ampel vom Donnerstag, die Subventionskürzungen teilweise zurückzunehmen. Größere Kundgebungen sind nach Sternfahrten vor allem in Mainz, Ludwigshafen und Koblenz geplant. Wegen der vielen Traktoren und angekündigten Autobahnblockaden müsse am ersten Tag nach den Schulferien bereits ab dem frühen Morgen über viele Stunden mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, hieß es bei der Polizei und der Verwaltung in einigen Kommunen.

Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in Mainz

Die Einzelheiten der Kundgebungen in Mainz waren am frühen Freitagnachmittag noch unklar. Stadt, Polizei und Bauern seien darüber noch im Gespräch, hieß es bei der Polizei. Es sei damit zu rechnen, dass im Großraum des Polizeipräsidiums Mainz mindestens 40 und damit so gut wie alle Autobahnauffahrten schon ab 6.00 Uhr blockiert würden. Mit einer ersten Kundgebung aus dem Großraum sei in der Landesstadt und auf dem Messegelände im Stadtteil Hechtsheim etwa ein bis zwei Stunden später zu rechnen. Eine zweite mit Bauern und Traktoren aus dem Raum Worms werde gegen 11.00 Uhr und eine dritte aus dem Raum Koblenz ab 12.30 Uhr erwartet, sagte Polizeisprecher Rinaldo Roberto. Es sei den ganzen Tag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Stadt Trier rät den Menschen zu Hause zu bleiben

Die Stadt Trier rechnet damit, dass in der Innenstadt wegen einer Fahrt von bis zu 1000 Traktoren mit sechs Kilometern pro Stunde „gar nichts mehr geht“ und fordert die Menschen auf, möglichst zu Hause zu bleiben und sich nur mit dem Rad oder zu Fuß auf den Weg in die Stadt zu machen. Dazu kommen eine Reihe dezentraler Aktionen und im Norden des Bundeslandes werden nicht nur in Trier auch Autobahnauffahrten zeitweilig blockiert, wie der Verein Landwirtschaft verbindet (LSV) ankündigte.

Verkehrsbehinderungen auch nach Sternfahrt in Ludwigshafen

Die Kundgebung in Ludwigshafen (10.30 Uhr) ist der Zielpunkt einer Sternfahrt aus der Vorderpfalz. Erwartet würden 500 bis 900 Traktoren und einige Tausend Bauern aus Speyer, Neustadt, Worms und dem Kreis Bad Dürkheim, sagte Stadtsprecher Florian Bittler am Freitag. Mit Verkehrsbehinderungen in Ludwigshafen müsse insbesondere in der Nähe der Friedrich-Ebert-Halle gerechnet werden, weil der Parkplatz für so viele Traktoren sehr klein sei.

Die Sternfahrt geht nach Angaben des CDU-Landtagsabgeordneten und Vizepräsidenten des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd (BWV), Johannes Zehfuß, jeweils um 8.00 Uhr in Worms, Bad Dürkheim, Neustadt/Weinstraße und Schwegenheim (Kreis Germersheim) los. Es sei dabei extra darauf geachtet worden, den Berufsverkehr möglichst wenig zu stören und es seien auch keine Blockaden geplant. „Wir wollen nicht die Bevölkerung, sondern die Politik bestreiken.“ Daher seien zu der Kundgebung auch Bundestagsabgeordnete eingeladen, die voraussichtlich in der darauffolgenden Woche über die Beschlüsse der Ampel-Regierung abstimmen werden. Der BWV plant die Protestaktionen gemeinsam mit dem LSV.

Wegen Hochwasser nur 160 Traktoren in Koblenz erlaubt

In Koblenz ist für den Abend eine Demonstration vor dem Schloss geplant (18.00 Uhr), wie der Sprecher des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau Herbert Netter sagte. Wegen des Hochwassers dürften nur maximal 160 Traktoren vor das Schloss fahren, sagte ein Stadtsprecher. Netter rechnet mit 1000 bis 1500 Teilnehmern. Zuvor werde es eine Sternfahrt von Landwirten aus Montabaur, Cochem, Plaidt, Daun, Altenkirchen und Ahrweiler nach Koblenz geben. Diese sammelten sich auf vier Plätzen und führen dann gegen 17.00 Uhr zum Schloss.

Dazu kämen in allen 14 Kreisen des Verbands vormittags und mittags Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Netter rechnet mit bis zu 5000 Teilnehmern. Autobahnblockaden mit Traktoren lehne der Bauern- und Winzerverband ab. „Wir wollen die Leute mitnehmen und nicht verärgern“, sagte Netter. Ziel sei es, politisch etwas zu bewirken.

Der Verein Landwirtschaft verbindet (LSV) will jedoch nach eigenen Angaben im Norden des Landes gemeinsam mit den Spediteuren Autobahnauffahrten blockieren. Anschließend wollen sie im Reißverschlusssystem von Montabaur über die A3 bis Neustadt/Wied, zum Dernbacher Dreieck und von dort über die A48 bis nach Koblenz und weiter über die A61 zu der Kundgebung nach Mainz fahren. Die Organisatoren rechnen mit etwa 3000 Fahrzeugen, sagte LSV-Vorstand Andreas Jung.

Innenministerium mahnt, Rettungswege frei zu halten

„Die Bauern nutzen ihr Recht auf friedlichen Protest und der Staat ist neutraler Garant der Versammlungsfreiheit“, hieß es im Innenministerium in Mainz. „Gleichzeitig hat der Protest Auswirkungen auf die Gesamtbevölkerung.“ Auch der Krankenpfleger, die Polizistin, der Erzieher, die Lehrerin, die Ärztin und viele andere Menschen, die die kritische Infrastruktur am Laufen halten, müssten ihrer Arbeit nachgehen können. Das Ministerium appellierte an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch, Not- und Rettungswege frei zu halten.

Agrarministerin Schmitt fordert neue Prüfung vom Bund

Die rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt hat die Bundesregierung aufgefordert, Alternativen zur schrittweisen Kürzung der Agrardieselbeihilfe für die Bauern zu prüfen. Diese Beihilfe solle nach den Beschlüssen der Ampel-Koalition vom Donnerstag noch rückwirkend für 2023 vollständig erhalten und dann bis 2026 abgeschmolzen werden. „Das gibt den Bäuerinnen und Bauern eine gewisse Planungssicherheit, bedeutet aber weiterhin einen starken Einschnitt“, sagte die FDP-Politikerin am Freitag in Mainz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Sie erwarte von der Bundesregierung, „dass Alternativen geprüft werden, um die Landwirtschaft zu unterstützen und vor allem um keine weiteren Belastungen zu schaffen“. Dafür sollte nach Ansicht Schmitts in Erwägung gezogen werden, die Kürzungen bei der Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küstenschutz“ zurückzunehmen oder Steuerentlastungen für Biokraftstoffe in Erwägung zu ziehen.