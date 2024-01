Kundgebung in Koblenz: Protest der Landwirte wird zum Ventil der Politik(er)verdrossenheit

Die Aktionswoche der Landwirte läuft, seit Montag wird auch in Rheinland-Pfalz lautstark gegen die Reduzierung von Agrarsubventionen demonstriert. An der Seite der Bauern stehen dabei etliche weitere Branchen mit ihren spezifischen Anliegen. Bei einer zentralen Kundgebung in Koblenz verschafften sie sich Gehör. Stellenweise reagierte das Publikum gereizt – vor allem in Bezug auf die Grünen.