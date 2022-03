Veranstaltungsreihe

Kultursommer mit Motto «Ostwind» lenkt Blick auf Ukraine

Das im Herbst vorgestellte Kultursommer-Motto «Kompass Europa: Ostwind» bekommt mit dem Krieg in der Ukraine eine besondere Aktualität. «Auch das ist ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine», sagte am Montag Kulturministerin Katharina Binz (Grüne). Die am 6. Mai beginnende Veranstaltungsreihe in Rheinland-Pfalz habe sich eine intensive Beschäftigung mit den osteuropäischen Ländern vorgenommen. Kunst und Kultur sollten mit ihrer verbindenden Wirkung Menschen zusammenbringen und über Grenzen hinweg den interkulturellen Dialog fördern.