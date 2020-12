Archivierter Artikel vom 21.10.2020, 17:00 Uhr

Mainz

Kultursommer 2021 wieder mit Schwerpunkt Nordeuropa

Der 30. Kultursommer Rheinland-Pfalz im kommenden Jahr steht erneut unter dem Motto „Kompass Europa: Nordlichter“. Wegen der Corona-Pandemie hätten viele der Künstler aus den acht nordeuropäischen Ländern in diesem Jahr nicht kommen können, erläuterte Kulturminister Konrad Wolf (SPD) am Mittwoch in Mainz. Die offizielle Eröffnung soll – wie bereits in diesem Jahr geplant – Ende April, Anfang Mai in Zweibrücken sein. Es würden aber nicht nur ausgefallene Projekte wiederholt, sondern es solle auch neue geben. Bis Ende Oktober könne die Kulturszene dafür Anträge stellen und eine Förderung bekommen. 2022 soll Osteuropa, 2023 West- und 2024 Südeuropa Schwerpunkt sein.