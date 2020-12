Archivierter Artikel vom 18.05.2020, 14:20 Uhr

Kuh flüchtet vor Schlachter und verwüstet in Panik Wohnhaus

Bernkastel-Kues (dpa/lrs) – Eine Kuh ist im Landkreis Bernkastel-Wittlich von dem Gelände einer Schlachterei in einen benachbarten Garten geflüchtet und in ein Haus eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, durchbrach die Kuh an dem Haus in Bernkastel-Kues vermutlich in Panik die geschlossene Terrassentür und verwüstete mehrere Zimmer im Erdgeschoss. Die Kuh hatte sich beim Entladen auf dem Schlachtereigelände befreien können, wie es hieß.