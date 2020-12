Archivierter Artikel vom 16.06.2020, 13:00 Uhr

Mainz

Kugelmann: Corona-Warn-App muss freiwillig bleiben

Nach Einführung der Corona-Warn-App hat der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann gemahnt, dass die Nutzung der Handy-Software in jeder Situation freiwillig bleiben muss. Es dürfe nicht dazu kommen, dass dies ausgehöhlt werde, erklärte Kugelmann am Dienstag in Mainz. „Es darf nicht passieren, dass etwa Gaststättenbetreiber, Konzertveranstalter oder private Busunternehmer irgendwann sagen: 'Wir akzeptieren nur Kunden und Gäste, die die App heruntergeladen haben'.“