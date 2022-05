Mainz

Lockerungen

Kürzere Isolation bei Corona: Freitesten nicht nötig

Vom 1. Mai an greifen in Rheinland-Pfalz Lockerungen für den Umgang mit einer Corona-Infektion. So ist in der neuen Absonderungsverordnung vorgesehen, dass die Isolationspflicht grundsätzlich nur noch für infizierte Menschen gilt und verkürzt wird. Nach einem positiven Corona-Test können Infizierte die Isolation demnach nach fünf Tagen beenden, sofern sie keine Symptome haben. Ein Freitesten ist nicht mehr nötig.