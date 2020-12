Archivierter Artikel vom 24.06.2020, 15:10 Uhr

Mainz

Künstler leiden stark unter Pandemie: Demo in Mainz

Viele Künstlerverbände befürchten angesichts der Corona-Krise und den damit einhergehenden Beschränkungen einen regelrechten Kahlschlag in der Kulturszene. Engagements etwa für Schauspieler oder Musiker wurden abgesagt, Einnahmen brechen weg. Freie Kultureinrichtungen und freie Künstler aller Genres seien Mitte März in eine Art Schockstarre gefallen, für einige sei es auch der „Blick in den Abgrund“, berichtet beispielsweise Margret Staal vom Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Rheinland-Pfalz.