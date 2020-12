Archivierter Artikel vom 24.06.2020, 15:10 Uhr

Mainz

Künstler demonstrieren in Mainz für mehr Hilfen

Mit Musik, Plakaten und zerfetzten Regenschirmen haben Künstler in Mainz in der Nähe des Landtages für mehr Unterstützung in der Corona-Krise demonstriert. Sie forderten unter anderem Hilfen für Soloselbstständige, die in der Pandemie teils finanziell vor dem Nichts stehen und durch das Raster bereits beschlossener Hilfsprogramme fallen.