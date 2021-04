Mainz

Künftigen Arbeitsministeriums: DGB begrüßt neuen Zuschnitt

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat den Zuschnitt des künftigen Arbeitsministeriums in der neuen Landesregierung begrüßt. „Es ist eine gute Entscheidung, die Themen Arbeit, Soziales, Transformation und Digitales in einem Haus zusammenzufassen und dort auch die Weiterbildung anzusiedeln“, sagte Dietmar Muscheid, Vorsitzender des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland, am Freitag. Dies seien genau die Zahnräder, die ineinandergreifen müssten, damit die digitale Transformation gelinge und sozial gerecht gestaltet werden könne. „Das wird die große Aufgabe in der kommenden Legislaturperiode sein“, sagte Muscheid.