Kündigung von Vertrag mit Fitnessstudio: Gericht entscheidet

Frankenthal (dpa/lrs) – Der Vertrag mit einem Fitnessstudio kann außerordentlich gekündigt werden, wenn „unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls“ eine Fortsetzung unzumutbar ist. Zudem müssten vorher die beiderseitigen Interessen abgewogen werden, teilte das Amtsgericht Frankenthal am Montag mit Hinweis auf ein jüngst in der pfälzischen Stadt ergangenes Urteil mit (Az: 3c C 51/19).