Kühles Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich wohl vorerst auf Auflockerungen freuen. Dann soll es am Wochenende aber doch noch einmal regnen – und eventuell gewittern.

Offenbach (dpa/lrs) – Auch in den nächsten Tagen bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland kühl und wechselhaft. Am heutigen Tag werden Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Vormittag soll Regen aufkommen und erst zum Abend nachlassen. In der Nacht zum Donnerstag sollen sich die Schauer dann wieder häufen.

Am Donnerstag dürfen sich die Menschen auf Auflockerungen freuen. Zumindest im Tagesverlauf soll der Regen dem DWD zufolge abklingen. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 21 Grad. Auch mäßigen Südwest- bis Westwind erwarten die Meteorologen. Die Nacht zum Freitag bleibt ihnen zufolge niederschlagsfrei. Allerdings sollen die Temperaturen auf bis zu 7 Grad zurückgehen.

Auch am Freitag bleibt der Regen größtenteils aus, die Temperaturen steigen auf 18 bis 23 Grad an. Am Samstag erwartet der DWD dann einen Wetterumschlag, schon am Morgen sollen hier dichtere Wolken aufkommen. Schauer sind möglich, im Tagesverlauf sollen sie sich gen Osten ausbreiten. Auch zu Gewittern kann es kommen. Die Höchsttemperatur wird zwischen 21 und 25 Grad erwartet. In der Nacht zum Sonntag sollen die Schauer und Gewitter dann wieder nachlassen.