Eine Frau steht mit ihrem Regenschirm am Rheinufer. (zu dpa: «Kühles Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland») Foto: Andreas Arnold/DPA

Offenbach (dpa/lrs) – Überwiegend kühl soll der Rest der Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland werden. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) rechnen für heute mit örtlichen Schauern, teils mit Graupel, und schließen kurze Gewitter am Nachmittag nicht aus. Die Temperaturen erreichen demnach höchstens 13 bis 17 Grad.

Ähnlich herbstlich bleibt es laut DWD am Freitag und am Samstag mit maximal 13 bis 16 Grad. Während der Freitag noch einzelne Schauer bringt, bleibt es am Samstag meist trocken: Sonne und dichtere Quellwolken wechseln sich ab, wobei es größere Auflockerungen laut Vorhersage aber erst am Abend geben soll.

Etwas milder soll es am Sonntag werden: Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 15 und 19 Grad. Viele Wolken, aber auch heitere Abschnitte prägen den Tag, so die Vorhersage.