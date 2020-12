Archivierter Artikel vom 10.05.2020, 15:30 Uhr

Offenbach

Kühler Wochenstart: Nachts auch Bodenfrost möglich

Mit Wolken und kühlen Temperaturen beginnt die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach von Sonntag zufolge soll es nach einem zunächst regnerischen Montag aber verbreitet trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen bis zur Mitte der Woche maximal 15 Grad, in den Nächten ist sogar Bodenfrost möglich.