Kritik der Grünen an Hotel-Plan auf Loreley: Fast 700 Betten

St. Goarshausen/Kiel (dpa/lrs) – Auf dem weltberühmten Loreley-Plateau am Rhein wollen norddeutsche Investoren ein Hotel mit fast 700 Betten bauen. Zurückgesetzt von der Felsenspitze sollen sich die Gebäude mit begrünten Dächern, Holzfassaden sowie Erdeinfassungen aus Schiefer und Grauwacke in die Landschaft des Welterbes Oberes Mittelrheintal hineinschmiegen, wie die Planet Gruppe in Kiel am Mittwoch mitteilte. „Mit den Unesco-Vorgaben ist ein Sichtachsenkonzept entwickelt worden, sodass man das Hotel von bestimmten Punkten unten nicht sieht“, sagte Unternehmenssprecherin Sybill Kolander. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.