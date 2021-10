Mainz

Kritik an Schulsoftware: Frist für Dateneingabe verlängert

Nach Kritik an einem neu eingeführten Programm zur Schulverwaltung hat das Bildungsministerium die Frist für die Abgabe der Daten verlängert. „Weit über die Hälfte der Schulen hat ihre Daten schon hochgeladen oder so vorbereitet, dass sie hochgeladen werden können“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag in Mainz.