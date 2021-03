Mainz/Trier (dpa/lrs) – Nach dem Nein zur Segnung homosexueller Partnerschaften durch die vatikanische Glaubenskongregation hat der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf von Unverständnis in vielen Rückmeldungen gesprochen. „Ich nehme wahr, wie viele gläubige Menschen dadurch enttäuscht und verletzt sind, keineswegs nur unmittelbar Betroffene“, teilte er am Dienstag in Mainz mit. „Ich nehme dies sehr ernst. Auch mich treibt das Thema um.“

Er nehme dies „als Auftrag und Ansporn“, dass das Bistum Mainz verstärkt seelsorgliche Angebote und Konzepte entwickele für und insbesondere mit homosexuellen Menschen. „Und ich bin allen Betroffenen dankbar, denen daran gelegen ist, mit unserer Kirche in Verbindung zu bleiben“, betonte der Bischof der Mitteilung zufolge.

Mit dem Nein hat sich die katholische Kirche nach Ansicht der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) im Bistum Trier „schweren Schaden zugefügt“. Die KAB verurteile „die menschenverachtende Haltung, die in dem Schreiben der Glaubenskongregation zum Tragen kommt“, teilte der Verband am Dienstag mit. „Homosexuelle Menschen, Transgender oder nicht-binäre Personen sind keine Menschen zweiter Klasse oder irrgeleitete Fehlentwicklungen von Gottes Schöpfung.“

Am Montag hatte die Glaubenskongregation des Vatikans klargestellt, dass die katholische Kirche aus ihrer Sicht nicht befugt sei, homosexuelle Partnerschaften zu segnen. Segnungen menschlicher Beziehungen seien nur möglich, wenn damit den Plänen Gottes gedient sei, hieß es. Unzulässig sei jede Segnungsform, die homosexuelle Partnerschaften anerkenne. Die christliche Gemeinschaft sei aber aufgerufen, Menschen mit homosexuellen Neigungen zu respektieren.

Die KAB teilte weiter mit: „Als Verband, der sich gegen jede Form von Diskriminierung stellt, können wir diese Position nicht stillschweigend hinnehmen.“ Statt „eines angstvollen Dokuments, das die Veränderung des Lebens und des Glaubens fürchtet“, wünsche man sich „mutige Gespräche, die uns im Dialog in die Zukunft führen“. Die Bewegung hoffe daher „weiter auf die Bemühungen der Menschen, die sich im Prozess des Synodalen Wegs engagieren“.

Die KAB ist ein bundes- und weltweit agierender Sozialverband, der sich „für ein christliches Miteinander in der Arbeitswelt“ einsetzt. In Deutschland zählt er rund 80 000 Mitgliedern.

Der Trierer Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg sagte, er habe keinerlei Verständnis für die römische Klarstellung. Ihm gehe es nicht um Gleichmacherei, aber „um Respekt Menschen gegenüber, die sich nach bestem Wissen und Gewissen für diese Lebensform entschieden haben und sie aus dem christlichen Glauben heraus gestalten und leben wollen“. Er sehe den grundlegenden Auftrag aller in der Kirche darin, sich der Bedürfnisse und Themen der Menschen im jeweiligen Umfeld – ganz unabhängig von ihrer konkreten Lebenssituation – anzunehmen, und mit seelsorglichen und gottesdienstlichen Angeboten Hilfen zu geben.

