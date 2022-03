Gesellschaft

Kritik an Einkommenslücke vor Frauentag

Die Arbeitskammer des Saarlandes hat mit Blick auf den Internationalen Frauentag die deutliche Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen kritisiert. Es sei «mittlerweile eine beinahe traurige Tradition», jedes Jahr auf den sogenannten Equal Pay Day hinzuweisen, monierte Kammer-Geschäftsführerin Beatrice Zeiger am Sonntag. Seit 2008 wird die Lücke am Internationalen Aktionstag für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern, dem Equal Pay Day, angeprangert. Der Termin beschreibt den Tag im Jahr, bis zu dem Frauen rechnerisch umsonst arbeiten müssten, wenn man die Lücke in Arbeitszeit umrechnete. Diesmal fällt er auf diesen Montag (7.3.) – direkt vor dem Internationalen Frauentag am Dienstag.