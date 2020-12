Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 12:30 Uhr

Kritik am Verkauf von Schlosshotel Bad Bergzabern

Bad Bergzabern (dpa/lrs) – Die Sanierung kostete Millionen und war politisch umstritten: Jetzt ist das Schlosshotel in Bad Bergzabern für 1,4 Millionen Euro an einen Investor aus Worms verkauft worden. „Die Stadt wollte das Hotel von Beginn an nicht auf Dauer behalten“, sagte Bürgermeister Hermann Augspurger (FWG) am Dienstag. Aus Steuergründen habe aber eine Frist von zehn Jahren eingehalten werden müssen. Bei dem Kaufpreis handele es sich um einen 2009 errechneten Ertragswert. „Von einem Fiasko kann ich nicht sprechen.“ Zuvor hatten Medien über den Verkauf berichtet.