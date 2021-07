Bad Neuenahr-Ahrweiler

Krisenstab in Flutregion bereitet sich auf neuen Regen vor

In der Katastrophenregion im Ahrtal bereitet man sich derzeit auf angekündigte neue Regenfälle an diesem Wochenende vor. Nach den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes bestehe für die Ahr aber „keine richtige Hochwassergefahr“, sagte der Leiter des Krisenstabes, Thomas Linnertz, am Freitag in Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Das heißt: Es wird keine Evakuierungsnotwendigkeit für das ganze Ahrtal bestehen.“