Kriminelle sprengen Geldautomaten in Hagenbach

Anzeige

Hagenbach/Ludwigshafen (dpa/lrs) – Mehrere Geldautomaten haben Kriminelle am Morgen in Hagenbach (Landkreis Germersheim) in einer Bankfiliale gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Täter nach erstem Ermittlungsstand Geld in unbekannter Höhe.

Sie flohen danach laut Zeugenaussagen in einem dunklen Wagen in Richtung der französischen Grenze. Insgesamt seien drei Menschen als mögliche Täter beobachtet worden. An dem Gebäude soll ein sechsstelliger Sachschaden entstanden sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu melden.