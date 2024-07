Kriminelle sprengen Geldautomaten einer Bankfiliale

Anzeige

Rehlingen-Siersburg (dpa/lrs) – Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in Rehlingen-Siersburg (Kreis Saarlouis) gesprengt und Geld erbeutet. Zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner hätten die Explosion in der zentral liegenden Bankfiliale in der Nacht zum Freitag gemeldet, wie eine Sprecherin der Polizei Saarbrücken sagte.

Laut Zeugen sollen nach der Tat insgesamt vier Personen in einem dunklen Sportwagen in Richtung Frankreich geflüchtet sein. Den Angaben nach liegen Beschreibungen von ihnen vor. Die sofort eingeleitete Fahndung durch Bundespolizei und französische Behörden verlief der Polizei zufolge aber erfolglos. Die Täter seien mit Beute in unbekannter Höhe entkommen. Auch über die Höhe des Sachschadens wurde noch nichts bekannt.