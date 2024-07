Kriminalpolizei wappnet sich für Zukunft: Was hinter der Reform „KriBe 5.0“ steckt

Im Bild zu sehen: Ein Serverschrank mit blinkenden Lampen und Kabeln im Landeskriminalamt Niedersachsen. Auch in Rheinland-Pfalz will sich die Polizei nun intensiver auf die Bekämpfung von Internetverbrechen fokussieren. Durch die im Juli in Kraft getretene Reform KriBe 5.0 soll dieser Schritt erleichtert werden. Foto: Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa