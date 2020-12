Mainz (dpa/lrs)

Kriminalität im Teil-Lockdown nicht stark zurückgegangen

Mainz (dpa/lrs). Der Rückgang der Kriminalität ist in Rheinland-Pfalz während des Teil-Lockdowns nicht so deutlich wie in der ersten Corona-Hochzeit im Frühjahr. Den weiter geöffneten Einzelhandel und Betrügereien im Zuge der Beantragung von Corona-Soforthilfen nannte Innenminister Roger Lewentz (SPD) im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur als zwei Gründe. Viele Kriminelle hätten sich auf die neue Situation eingestellt.