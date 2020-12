Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 12:20 Uhr

Daun

Krimifestival „Tatort Eifel“ von 2021 auf 2022 verschoben

Das Krimifestival „Tatort Eifel“ ist wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr auf den Herbst 2022 verschoben worden. In der derzeitigen Situation sei das Festival schwer zu planen, teilte Leiter Heinz-Peter Hoffmann am Montag in Daun (Kreis Vulkaneifel) mit. Hinzu komme, dass wegen Verschiebungen von Filmdrehs und Veranstaltungen derzeit Künstler und Experten aus der Filmbranche für 2021 kaum zu verpflichten seien. Daher sei die elfte Auflage des Festivals nun vom 16. bis 24. September 2022 geplant. Die Reihe gilt als bundesweit größter Treff der Krimi- und Filmbranche.