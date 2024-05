Saarburg

Trier-Saarburg

Kreisverwaltung meldet großflächige Überschwemmungen

Von dpa

i Das Blaulicht der Einsatzfahrzeuge erhellt den Nachthimmel während der Evakuierung in Schoden. Foto: Andreas Arnold/dpa

An der Saar und Ruwer im Landkreis Trier-Saarburg ist es nach Angaben der Kreisverwaltung zu großflächigen Überschwemmungen gekommen. Die Lage sei unverändert angespannt, hieß es am Samstagmorgen. Die Pegel an den beiden Flüssen seien weiterhin hoch. Demnach fließen aktuell nach wie vor große Mengen Wasser aus der Riveristalsperre in die Ruwer.