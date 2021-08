Grafschaft

Kreistag Ahrweiler befasst sich mit Flut und Landrat

Der Kreistag des von der Flutkatastrophe schwer getroffenen Kreises Ahrweiler befasst sich an heute mit dem Hochwasser und seinem umstrittenen Landrat Jürgen Pföhler (CDU). In der Sitzung in Grafschaft geht es unter anderem um den Wiederaufbau des großenteils zerstörten Ahrtals. Nach Starkregen waren hier bei der Sturzflut am 14. und 15. Juli 133 Menschen ums Leben gekommen und sehr viele Häuser zerstört oder beschädigt worden.