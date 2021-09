Eisenberg

Kreislauf als mögliche Unfallursache: Autofahrer verstorben

Ein Autofahrer ist in Eisenberg (Pfalz) infolge eines möglichen Kreislaufstillstandes bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 73-Jährige sei am Freitag trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle im Donnersbergkreis gestorben, teilte die Polizei mit.